31ویں ایران نیوکلیئر کانفرنس کا آغاز ہو گیا ہے

یہ کانفرنس ایران کی ایٹمی توانائی کی تنظیم اور نیوکلیئر ایسوسی ایشن کی کوششوں سے منعقد ہو رہی ہے۔

اس کانفرنس کے اہم موضوعات میں "Application of Radiation and New Radiation Technologies"، "Physics and Technology of Nuclear Fusion and Plasma "، "Nuclear Reactors and Quantum Technologies"، "Nuclear Fuel and Materials Cycle" "Nuclear Governance and Sustainable Governance" شامل ہیں۔

دنیا میں ریسرچ ری ایکٹر اور ان کی ایپلی کیشنز، تہران ری ایکٹر میں نیوٹران امیجنگ سسٹم، تہران ری ایکٹر میں ایندھن کی جانچ، ریڈیوآئسوٹوپ کی تیاری اور تہران ری ایکٹر میں قیمتی پتھروں کی ریڈی ایشن اور اصفہان ریسرچ ری ایکٹر کا تعارف اس دن کی کانفرنس کے عنوانات ہیں۔