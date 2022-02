ایرانی ہدایت کاروں نے برلینالہ میلے میں تین ایوارڈز جیتے

My Favorite Cake فلم ایران اور فرانس کی مشترکہ پروڈکشن ہے اس فیسٹیول میں یوریمیجز کو پروڈکشن ڈیولپمنٹ ایوارڈ جیتا۔

مترا فراہانی کی " See you Friday, Robinson " نے خصوصی جیوری ایوارڈ جیتا۔ اس فلم کو فرانس، سوئٹزرلینڈ، ایران اور لبنان نے مل کر پروڈیوس کیا ہے۔

دوسری جگہوں پر ایرانی شارٹ فلم " Deer " نے بہترین مختصر فلم کے لیے جنریشن Kplus میں بین الاقوامی جیوری کا خصوصی انعام حاصل کیا۔

