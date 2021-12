نیدرلینڈز کے روٹرڈیم میلے میں دو ایرانی فلموں کی نمائش ہوگی

فیسٹیول کی آفیشل ویب سائٹ کے مطابق،51 ویں روٹرڈیم انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کا انعقاد نیدر لینڈز کی حکومت کی اجازت سے، مسلسل کورونا وباء کے باوجود کیا جائے گا۔

واضح رہے کہ اس فیسٹیول کا آغاز 26 جنوری کو دو افغان جڑواں بہنوں؛ ناہید اور ملیحہ سے متعلق بنائی گئی فلم Along the Way سے ہوگا اور 6 فروری تک جاری رہے گا۔

منعقدہ اس میلے میں خاتون ایرانی ہدایتکار "پناہ پناہی" کی بنائی گئی فلم Hit the Road اور دیگر ایرانی فلم ساز "ارسان امیری" کی بنائی گئی فلم Zalava کو نمائش کیلئے پیش کیا جائے گا۔

فلم Hit the Road ایران کی مغربی سرحدوں پر سفر کرنے والے چار افراد کے خاندان کی کہانی پر مبنی ہے جو اور آنسوؤں اور مسکراہٹوں سے ملے ہوئے خاندانی رشتوں کی تصویر کو پیش کرتا ہے۔

نیز فلم Zalava کی کہانی 1350 کے شمسی سال کی آخری دہائی کا ایک واقعہ ہے جو لوگوں کو خوفزدہ کرتا ہے اور چوکی کا سربراہ، گاؤں میں سیکورٹی بحال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

واضح رہے کہ روٹرڈیم فلم فیسٹیول ایک سالانہ فلمی پروگرام ہے جو 1972 سے قائم کیا گیا ہے اور ہر سال آزاد اور تجرباتی فلم سازی پر توجہ مرکوز کرنے سے منعقد کیا جاتا ہے۔

