ایرانی فلم "ایک ہیرو" گولڈن گلوب ایوارڈ کیلئے نامزد

ہالی ووڈ فارن پریس ایسوسی ایشن نے منگل کے روز آن لائن ایک تقریب میں 79ویں سالانہ گولڈن گلوب ایوارڈز کے لیے نامزدگیوں کا انکشاف کیا۔

آسکر ایوارڈ یافتہ ایرانی فلم ساز اصغر فرہادی کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم "اے ہیرو" کو اس ایڈیشن میں غیر ملکی زبان کے زمرے میں بہترین موشن پکچر ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا تھا۔

"A Hero" کا مقابلہ "Compartment No. 6"، "Drive My Car"، "The Hand of God"، اور "Parallel Mothers" سے ہے۔

فاتحین کا اعلان 9 جنوری 2022 کو کیا جائے گا۔

فلم نے 74 ویں کن فلم فیسٹیول میں اپنی شروعات کی، جیوری کا گراں پری جیتا۔

