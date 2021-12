ویانا مذاکرات میں شریک ایرانی وفد میں شامل سفارتکارں اور ان کے ریکارڈز کا جائزہ

رپورٹ کے مطابق ایران کیخلاف پابندیوں کی منسوخی سے متعلق ویانا مذاکرات میں ایرانی وفد کل بروز ہفتے کو ویانا کے دورے پر پہنچ گیا؛ اس وفد کی قیادت نائب ایرانی زویر خارجہ برائے سیاسی امور علی باقری کنی کررہے ہیں اور جس میں قانونی، بینکنگ اور توانائی کے شعبوں میں ماہر شخصیات پر مشتمل ہے۔

ان شخصیات کے فہرست اور ریکارڈز درج ذیل ہیں؛

مہدی صفری: نائب وزیر خارجہ برائے اقتصادی سفارتکاری

✔آسٹریا میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سابق سفیر

✔روس میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سابق سفیر

✔چین میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سابق سفیر

✔سابق نائب وزیر خارجہ برائے ایشیا و بحرالکاہل

✔ سابق نائب وزیر خارجہ برائے یورپ اور امریکہ

✔الیکٹریکل اور ٹیلی کمیونیکیشن میں پی ایچ ڈی

رضا نجفی: نائب وزیر خارجہ برائے قانونی اور بین الاقوامی امور

✔بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سابق سفیر

✔وزارت خارجہ کے بین الاقوامی امن اور سلامتی کے سابق ڈائریکٹر جنرل

✔ڈاکٹر آف انٹرنیشنل لاء

ابراہیم شیبانی: خارجہ تعلقات کی اسٹریٹجک کونسل کے اقتصادی کمیشن کے چیئرمین

✔ویانا (آسٹریا) میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سابق سفیر

✔اسلامی جمہوریہ ایران کے مرکزی بینک کے سابق گورنر

✔ سنئیر نائب ایرانی صدر کے اقتصادی مشیر

✔ڈاکٹر آف اکنامکس

علی فکری: اقتصادی امور اور مالیات کے نائب وزیر اور سرمایہ کاری تنظیم کے ڈائریکٹر جنرل

✔بیجنگ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سابق نائب سفارت کار

✔محکمہ خارجہ کے انسداد پابندیوں کے بیورو کے سابق سربراہ

✔ محکمہ خارجہ کے اقتصادی پروگرام کے دفتر کے سابق سربراہ

احمد اسد زادہ: نائب ایرانی وزیر تیل برائے بین الاقوامی اور تجارتی امور

✔ سپریم نیشنل سکیورٹی کونسل کے سیکرٹریٹ کی توانائی کمیٹی کے سابق سیکرٹری

✔ اسٹریٹجک مینجمنٹ میں پی ایچ ڈی

غلامرضا پناہی: ایگزیکٹو بورڈ کے رکن اور اسلامی جمہوریہ ایران کے مرکزی بینک کے نائب سربراہ برائے زرمبادلہ اور بین الاقوامی امور

✔ اسلامی جمہوریہ ایران کے نیشنل بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سابق رکن اور نائب وزیر خارجہ

✔لندن پی ایل سی بیک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سابق نان ایگزیکٹو ممبر

✔روس میں میربزنس بینک ماسکو کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سابق نان ایگزیکٹو ممبر

✔دبئی میں "ملی" بینک ہائی کریڈٹ کمیٹی کے سابق ممبر

✔بینکنگ سائنس مینجمنٹ میں ماسٹر

