دو ایرانی محققین کی نیند پر تحقیقات کے شعبے میں عالمی کامیابی

تفصیلات کے مطابق، پروفیسر "حبیب اللہ خزاعی" اور خاتون ڈاکٹر "معصومہ رستم پور" کرمانشاہ یونیورسٹی آف میڈیکل سائنس کے دو فیکلٹی ممبر ہیں جو دنیا بھر کے دیگر محققین کے ساتھ مل کر اس بین الاقوامی مضمون کو شائع کرنے میں کامیاب ہوگئے۔

شہید بہشتی یونیورسٹی کی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجیز کے فیکلٹی ممبران ڈاکٹر "مسعود طہماسیان" اور پروفیسر "مجتبی زاری" بھی اس مضمون کے مصنفین کی فہرست میں شامل ہیں۔

اس مضمون کو "نیند کی پہیلی، نیند کے چیلنجز، مواقع اور روڈمیپ" (ENIGMA‐Sleep: Challenges, opportunities, and the road map) کے عنوان کے تحت 17 مملک کے 77 محققین کی شرکت سے نیند ریسرچ کے جرنل (Journal of Sleep Research) میں شائع کیا گیا۔

