ایرانی شارٹ فلم کو امریکی میلے میں بہترین ایوارڈ سے نوازا کیا گیا

تہران، ارنا – ایرانی فلم ساز "مہدی ایروانی" کی بنائی گئی فلم "BEHIND GLASSES" کو امریکی بلویت میلے میں " power of the film" ایوارڈ سے نوازا کیا گیا۔

ایرانی فلم نے امریکی Beloit International Film Festival میلے میں بہترین ایوارڈ کو حاصل کرلیا۔

یہ ایوارڈ امریکی فیسٹیول میں قبول کردہ تمام کاموں میں ، جس میں مختصر ، فیچر اور دستاویزی فلم بھی شامل ہے ، میں ایک ایسی فلم کو دیا گیا ہے جس کا ڈھانچہ اور عمومی لحاظ سے سامعین پر زبردست اور طاقتور اثر پڑتا ہے۔

اس عالمی فلم میلے کا 19 سے 28 فروری تک امریکی وسکونسن علاقے کے شہر بلوئٹ میں آن لائن کے طور پر انعقاد کیا گيا۔

