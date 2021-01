دو ایرانی دستاویزی فلمیں عالمی آسکر میلے میں شریک ہوں گی

ایرانی ہدایتکار تقی امیرانی کی بنائی گئی فلم "coup 53" اور خاتون ایرانی فلمساز مینا کشاورز کی فلم "the art of living in dager" نامور عالمی 93ویں آسکر میلے میں شرکت کریں گی۔

119 منٹ پر مشتمل "coup 53" دستاویزی فلم میں 18 اگست 1960 کو بغاوت کے غیر واضح زاویوں کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی جس کے نتیجے میں ڈاکٹر مصدق کی قومی حکومت کا تختہ الٹ گیا۔ ان پردے کے پیچھے جو برطانیہ اور امریکہ کے مشترکہ اور موثر کردار پر زور دیتے ہیں۔

"the art of living in dager" دستاویزی فلم جرمنی اور اسلامی جمہوریہ ایران کی مشترکہ فلم ہے اور جس کی کہانی گھریلو تشدد کے مسئلے پر مبنی ہے۔

اس فلم کو پہلی بار کے لئے برطانوی شفلید میلے میں نمائش کے لئے پیش کیا گیا اور عالمی پوسان میلے میں بہترین فلم کے انعام سے نوازا کیا گيا۔

93 ویں آسکر ایوارڈ کے لئے نامزد امیدواروں کی آخری فہرست کا اعلان 15 مارچ کو کیا جائے گا اور ایوارڈز کی تقریب آٹھ ہفتوں کی تاخیر کے ساتھ 25 اپریل 2021 کو ہوگی۔

ہمیں اس ٹوئٹر لینک پر فالو کیجئے. IrnaUrdu@