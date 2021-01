آسکر اکیڈمی کے ذریعے منظور شدہ میلے میں ایرانی دستاویزی فلموں کی نمائش ہوگی

تفصیلات کے مطابق بیگ اسکای فلم فیسٹیول کا 19 سے 28 فروری تک کا ورچوئل انعقاد کیا جائے گا۔

منعقدہ اس میلے میں خاتون ایرانی فنکار"مرجان خسروی" کی بنائی گئی دستاویزی فلم The Snow Calls، ہدایتکار "آرمان قلی پور دشتکی" کی بنائی گئی فلم Bloody Kids، فلسماز "ابولفضل طالونی" کی بنائی گئی فلم A Horse Has More Blood Than A Human اور ایرانی ہدایتکار "رحیم دبیحی" کی بنائی گئی فلم Holy bread کو نمائش کیلئے پیش کیا جائے گا۔

امریکہ میں منعقدہ بیگ اسکائی انٹرنیشنل دستاویزی فلمی میلہ، آسکر سے منظور شدہ فلمی پروگراموں میں سے ایک ہے؛ جس میں فاتح فلمیں اگلے سال کے اکیڈمی ایوارڈز میں حصہ لینے کے اہل ہوں گی۔

اس میلے میں 27 دستاویزی فلمیں اور 50 مختصر دستاویزی فلمیں نمائش ہوں گی، جن میں سے 27 فلمیں دنیا کی سب سے ٹاپ فلموں میں شامل ہیں ہیں۔

واضح رہے کہ 19 ویں بیگ اسکائی فلم فیسٹیول کے فلموں کو 86 ممالک سے 1،800 بھیجی گئی فلموں میں سے منتخب کیا گیا ہے۔

