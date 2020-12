ایرانی فلموں کی بین الاقوامی میلوں میں نمائش ہوگی

تفصیلات کے مطابق ایرانی ہدایتکار "کاظم ملائی" کی بنائی گئی فلم "The Badger"کو اٹلی میں منعقدہ 74 ویں سالرنوی فلم فیسٹیول میں نمائش کیلئے پیش کیا جائے گا۔

اس فلم کی کہانی کسی لڑکی کی زندگی پر مبنی ہے جنہیں شادی سے پہلے ہی ایک بہت بڑا چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا۔

اس فلم کو اس سے پہلے متعدد بین الاقوامی میلوں کے ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔

اس کے علاوہ خاتون ایرانی ہدایتکار" لیدا فضلی" کی بنائی گئی انیمشین "This Side, Other Side" کو حالیہ دنوں میں اٹلی سربیا اور پرتگال میں منعقدہ فلمی میلوں کے ایوارڈز سے نوازا گیا۔

اس انیمیشن کی کہانی سے متعلق لکھا گیا ہے کہ "کوئی حدود بچوں کے مابین دوستی اور محبت کے قیام کو نہیں روک سکتی؛ کاش بڑوں کی دنیا بھی بچوں کی دنیا جیسی امن اور دوستی سے بھری ہوتی"

اس کے علاوہ دیگر ایرانی فنکاروں "مرتضی رستم پور" اور "عاطفہ رضائیان" کی مشترکہ بنائی گئی شارٹ فلم The sheep will devour us کو برطانیہ میں منعقدہ Minute Shorts film competition میں نمائش کیلئے پیش ہوگی۔

اس فلم کی کہانی طاہرہ نامی لڑکی کی زندگی پر مبنی ہے جنہوں نے کم عمری میں شادی کی ہے اور اب وہ اپنی بہن کو اس طرح کے تلخ تجربے سے بچنے کی کوشش کر رہی ہیں۔

