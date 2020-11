تہران، ارنا – ایرانی دستاویزی فلم ' to be is better than not to be' اپنی دوسری غیر ملکی موجودگی میں ارجنٹائن کے فلمی میلے میں شرکت کرے گی۔

ایرانی فلمساز 'ایمان بیات فر' کی ڈاکومنٹری فلم ' to be is better than not to be'جس سے پہلے امریکی میلے میں اس سال کے بہترین فیچر ڈاکیومینٹری کے لئے نامزد ہوئی تھی، آج اپنی دوسری غیر ملکی موجودگی میں ارجنٹائن کے میلے (FICA) Austral International Film Festival میں نمائش ہوگی۔ یہ فلمی میلہ 1 سے 5 دسمبر ارجنٹائن میں منعقدکیا جائے گا۔