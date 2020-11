ایرانی دستاویزی فلم کو کینیائی میلے کے خصوصی انعام سے نوازا گیا

تہران، ارنا- ایرانی فنکار کی بنائی گئی دستاویزی فلم "There is no place for angels" کو کینیا میں کھیلوں سے متعلق منعقدہ میلے میں سفیناز فاؤنڈیشن کے خصوصی انعام سے نوازا گیا۔

تفصیلات کے مطابق، کینیا میں کھیلوں سے متعلق تیسری فلم فیسٹیول میں ایرانی ہدایتکار "سام کلانتری" کی بنائی گئی دستاویزی فلم There is no place for angels کو اس ایونٹ کے خصوصی انعام سے نوازا گیا۔ "فرشتوں کیلئے کوئی جگہ نہیں ہے" ایران خواتین کی قومی اسکیٹنگ ہاکی ٹیم اور جنوبی کوریائی میں منعقدہ ایشین گیمز میں شریک ہونے کیلئے ان کی پیچیدہ مشکلات سے متعلق ایک دستاویزی فلم ہے۔ واضح رہے کہ کینیا اسپورٹس فلم فیسٹیول کا 29 سے 31 اکتوبر تک نیروبی میں انعقاد کیا گیا۔