تہران، ارنا- ایرانی فنکار کی بنائی گئی دستاویزی فلم "There is no place for angels" کو کینیا میں کھیلوں سے متعلق منعقدہ میلے میں سفیناز فاؤنڈیشن کے خصوصی انعام سے نوازا گیا۔