ایڈفا بین الاقوامی میلے میں 6 ایرانی فلموں کی نمائش ہوگی

تفصیلات کے مطابق، ایڈفا فلم فیسٹیول، دنیا کا سب سے معروف دستاویزی فلمی میلہ ہے جو رواں سال دو آن لائن اور جسمانی شکلوں میں اور کئی مختلف مسابقتی اور غیر مسابقتی حصوں میں دنیا کے مختلف ممالک کے ڈائریکٹرز کی بنائی گئی دستاویزی فلموں کی نمائش کے ساتھ منعقد کیا جاتا ہے۔

اس میلے کا رواں سال میں 16 نومبر سے 6 دسمبر تک نیڈرلینڈز کے شہر ایمسٹرڈیم میں انعقاد کیا جاتا ہے۔

منعقدہ اس میلے میں ایرانی فنکار "رحیم ذبیحی" کی بنائی گئی فلم "Holy Bread"، خاتون ایرانی ہدایتکار"فیروزہ خسروانی" کی بنائی گئی دستاویزی فلم"Radiography"، ہدایتکار "اکو سالمی" کی بنائی گئی فلم "Shadegan"، ایرانی فنکار "مانیا اکبری" کی بنائی گئی فلم "Dear Elnaz" اور خاتون ایرانی ہدایتکار"مینا کشاورز" کی بنائی گئی فلم "The art of living in danger" کو نمائش کیلئے پیش کیا جائے گا۔

