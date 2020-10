ایرانی انیمیشن کو امریکی میلے کے ایوارڈ سے نوازا گیا

تہران، ارنا- ایرانی فنکار کی بنائی گئی شارٹ انیمیشن "?I do not see borders, how about you" کو امریکہ میں منعقدہ 19 ویں سان ڈیاگو فلم میلے کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔

تفصیلات کے مطابق، ایرانی ہدایتکار "پرہام مانیان" کی بنائی گئی شارٹ انیمیشن ?I do not see borders, how about you کو امریکہ میں منعقدہ سان ڈیاگو فلم میلے کے قرنطینہ چیلنج حصے میں سب سے بہترین انیمیشن کے طور پر چن لیا گیا۔ تین منٹ کے دورانیہ پر مشتمل اس اسٹاپ موشن کو پیسٹ تکنیک سے بنایا گیا ہے اور اس کا موضوع کرونا وائرس کیخلاف مقابلہ کرنے کے لئے باہمی تعاون اور عالمی امن ہے۔ واضح رہے کہ سان ڈیا گو فلم فیسٹیول کا 15 سے 18 اکتوبر تک انعقاد کیا گا اور اس میں 75 ملکوں کے فنکاروں کی بنائی گئی 11 ہزار فن پاروں کو نمائش کیلئے پیش کیا گیا تھا۔