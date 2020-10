ایشیا کا سب سے بڑے فلم میلے کا افتتاح

سب سے بڑے ایشیائی فلمی میلہ Busan International Film Festivalجنوبی کوریا کے شہر بوسان میں کورونا کے پھیلنے کے باوجود محدود انداز میں آج 21 اکتوبر سے آغاز ہوا۔

بوسان فلم فیسٹیول کا اس مرحلہ جو کورونا کی وجہ سے دو ہفتوں کے لئے ملتوی کردیا گیا تھا ، 68 ممالک کی 192 فلمیں 5 اسکرینوں پر نمائش کے لئے پیش کی جائیں گی۔ ایران بھی میلے کے مختلف حصوں میں آٹھ فلمیں پیش کرے گا۔

بوسان کے فلم میلے میں حصہ لینے والی فلموں کی فہرست پر ایک نظر

مجید مجیدی کی فلم 'سورج'، نوید محمودی کی فلم Dying in the clean water'،جو ایران اور افغانستان کی مشترکہ فلم ہے، ابراہیم ایرج زاد کی فلم 'مکڑی'، محمد رسول افکی فلم 'شیطان موجود نہیں ہے'، شادی کرم رودی کی شارٹ فلم ' Never Sometimes Always، اور دو دستاویزی فلمیں بہروز نورانی پور کی ' چلڈرن آف دی نائٹ' اور مینا کشاورز کی فلم ' THE ART OF LIVING IN DANGER'نے اس فلم میلے میں حصہ لیا ہے۔

بوسان جنوبی کوریا کا قدیم ترین فلمی میلہ ہے ، جو 1996 میں قائم کیا گیا ہے اور وہ ان 25 سالوں میں ایشین فلموں کے سب سے مشہور فلمی میلوں میں سے ایک بن گیا ہے۔

