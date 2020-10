ایرانی فلم کی اٹلی میلے میں نمائش ہوگی

تہران، ارنا- ایرانی فنکار کی بنائی گئی شارٹ فلم Somewhere in the silence کو اٹلی کے شہر فلورنس میں منعقدہ گیارہویں Middle East Now فلم فیسٹیول میں نمائش کیلئے پیش کیا جائے گا۔

تفصیلات کے مطابق، Middle East Now میلے میں مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں بنائی گئی فلموں کی نمائش پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے اور اس میں ایرانی فنکاروں کی بنائی گئی متعدد فلموں کو پیش کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ایرانی ہدایتکار "جواد گنجی" کی بنائی گئی شارٹ فلم Somewhere in the silence کو بھی منعقدہ اس میلے میں نمائش کیلئے پیش ہوگی۔ اس میلے کا اس سال کرونا وائرس کے پھیلا، کی وجہ سے محدود پیمانے پر انعقاد کیا جاتا ہے۔ گیارہوی Middle East Now فلم فیسٹیول کا 6 سے 11 اکتوبر تک اٹلی کے شہر فلورنس میں انعقاد کیا جائے گا۔ **9467 ہمیں اس ٹوئٹر لینک پر فالو کیجئے. IrnaUrdu@