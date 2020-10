ایران میں انٹرنیشنل اسٹیل نمائش کا آغاز

تہران، ارنا- ایرانی فنکار کی بنائی گئی شارٹ فلم Somewhere in the silence کو اٹلی کے شہر فلورنس میں منعقدہ گیارہویں Middle East Now فلم فیسٹیول میں نمائش کیلئے پیش کیا جائے گا۔