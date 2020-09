ایرانی فلم کو امریکی میلے میں سب سے بہترین ایوارڈ سے نوازا کیا گیا

تہران، ارنا – ایرانی فلم ساز "بابک نبی زادہ" کی بنائی گئی فلم "THE OCEAN BEHIND THE WINDOW" کو امریکی سان فرانسسکو میلے میں سب سے بہترین ایوارڈ سے نوازا کیا گیا۔

نبی زادہ کی فلم نے اس سے پہلے قومی فیسٹیولز میں چھ ایوارڈز اپنے نام کرلیا اور تیسری بار کے لئے عالمی میلے میں شرکت کی ہے۔

اس فلم کی کہانی ایران کے جنوبی جزیروں میں تخلیقی لیکن محتاج بچوں جو معاشی چکر کی بہتری اور سامان میں تجارت اور خطے کی اسٹریٹجک پوزیشن کی وجہ سے مشکل حالات میں اور کم سے کم رہائش کی سہولیات کے ساتھ زندگی گذار رہے ہیں کی مبنی پر ہے۔

یہ بچے ہمیشہ روایتی موسیقی ، قدیم آئینے اور مقامی رقص استعمال کرکے جزیرے کے پرکشش حصوں میں غیر ملکی سیاحوں کو راغب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔

