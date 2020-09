ایرانی فلم کی سان فرانسسکو میلے میں نمائش ہوگی

تہران، ارنا- ایرانی فنکار کی بنائی گئی فلم "The Ocean Behind the Window" کو امریکہ میں منعقدہ بین الاقوامی سان فرانسسکو میلے میں نمائش کیلئے پیش کیا جائے گا۔

تفصیلات کے مطابق ایرانی ہدایتکار "بابک نبی زادہ" کی بنائی گئی فلم The Ocean Behind the Window کو 19 ستمبر میں امریکہ میں بچوں سے متعلق سان فرانسسکو فلم فیسٹیول میں نمائش کیلئے پیش کیا جائے گا۔ س فلم کو ایرانی جنوبی جزیرے ہرمز میں بنایا گیا ہے اور فلم کا ہیرو "برہان" نامی نوجوان لڑکا ہے جو اپنے گاؤں کو دوسروں کا متعارف کرانے کی کوشش کرتا ہے اور اس حوالے سے غیر ملکی سیاحوں کو جزیرے کی سیاحتی دلچسبیوں کے دورے پر لاتے ہوئے ان کیلئے روایتی موسیقی کا انعقاد کرتا ہے اور اس طرح دوسرے سیاح بھی اس علاقے کے دورے میں راغب ہوتے ہیں اور گاوں کی معیشتی حالت میں بہتری آتی ہے۔ واضح رہے کہ 13 ویں سان فرانسسکو فلم میلے کا 19 اور 20 ستمبر کو امریکہ میں انعقاد کیا جائے گا۔