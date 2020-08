آسٹریلین میلے میں ایرانی فلم کی اعلی کارکردگی

تہران، ارنا- ایرانی فنکاروں کی بنائی گئی فلم "Women Who Run with the Wolves" کو آسٹریلیا میں منعقدہ مسلمانوں کی بین الاقوامی فلم فیسٹیول میں سب سے بہترین فلم کے ایوارڈ جیتنے کیلئے نومینیٹ کیا گیا۔

تفصیلات کے مطابق ایرانی ہدایت کار "امیر اطہر سہیلی" کی بنائی گئی فلم Women Who Run with the Wolves کو آسٹریلیا میں منعقدہ بین الاقوامی فلم میلے ترکی اور جنوبی آفریقہ کے فنکاروں کی بنائی گئی فلموں کیساتھ سب سے بہترین فلم کے ایوارڈ کے حصول کیلئے نامزد کیا گیا۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے اس فلم کی خاتون اداکارہ "لعیا زنگنہ" کو "Italian Film Days" میلے میں سب سے بہترین خاتون اداکارہ کے طور پر چن لیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اس فلم کو امریکی صوبے کینساس میں منعقدہ یونیورسال فلم میلے میں نمائش کیلئے پیش کیا گیا تھا۔ اس فلم کی کہانی سے متعلق سے لکھا گیا ہے کہ ہزاروں سال پہلے یونس نے شک کیا اور پھسل گیا اور جہاں اس کی کہانی عروج پر پہنچنی تھی وہ مچھلی کا شکار بن گیا اور یونس کی کہانی کا آغاز مچھلی کے پیٹ سے ہوتا ہے اور اب ہزاروں سال بعد ژالہ نے شک کیا اور پھسل گیا اور جہاں اس کی کہانی عروج پر ختم ہونی تھی "وہ خواتین جو بھیڑیے کیساتھ ڈورتے ہیں" کا آغاز ہوگیا۔ **9467 ہمیں اس ٹوئٹر لینک پر فالو کیجئے. IrnaUrdu@