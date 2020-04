ایرانی شارٹ فلم کو اطالوی میلے کے ایوارڈ سے نوازا گیا

تہران، ارنا- ایرانی فنکاروں کی بنائی گئی شارٹ فلم Life Gone with the Wind کو اطالوی میلے کے خصوصی انعام سے نوازا گیا۔

تفصیلات کے مطابق، ایرانی فنکاروں "سیاوش ساعد پناہ" اور "امید غربی" کی بنائی گئی شارٹ فلم Life Gone with the Wind کو دارالحکومت روم میں منعقدہ گیارہویں DEL CINEMA PATOLOGICO فلم فیسٹیول میں پیش کیا گیا اور جئوری کی پسندیدہ فلم کے طور پر چن لیا گیا۔ اس فلم کی کہانی سے متعلق کہا گیا کہ ایک بوڑھی عورت نے ایک پتنگ کو دیکھ کر اس کی بچپن اور ادھورے خوابوں کی یادیں تازہ ہوتی ہیں۔ واضح رہے کہ DEL CINEMA PATOLOGICO کا 17 سے 23 اپریل تک اٹلی میں آنلائن طور پر انعقاد کیا گیا۔