ایرانی فلم ڈائریکٹر کو بین الاقوامی کان میلے کے 10 بہترین ہدایت کاروں کیلیے منتخب

ایرانی ہدایتکار'کیوان کریمی' کا نیا فلم پروجیکٹ کیا آپ امید کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟( Do you know anything about Omid )کو 2020 کو 73 ویں بین الاقوامی کان فلم میلے میں 10 بہترین منصوبوں کے طور پر چن لیا گیا۔

کان میں عالمی سنیما' Cinema du Monde) کے عنوان سے فرانسیسی سنیما تنظیم کا CNC ایک حصہ ہے جو یورپ سے باہر تیار شدہ منصوبوں کی حمایت کرتا ہے جس کے انعقاد کا مقصد ہر سال سنیما کے شعبے میں دنیا کے 10 بڑے منصوبوں کا انتخاب کرنا اور عالمی سنیما میں شامل کرنا ہے۔

اس ایرانی فلم ساز کے علاوہ مصر، موزمبیق، سینیگال، برازیل ، ڈومینیکن ریپبلک، قازقستان، تھائی لینڈ، ویت نام اور مونٹی نیگرو کے ہدایت کاروں بھی اس فہرست میں شامل ہیں۔

73 واں بین الاقوامی کان فلم فیسٹیول فی الحال کورونا کی وجہ سے بند ہےاور معلوم نہیں ہے کہ یہ کب اور کیسے منعقد ہوگا، لیکن اس فیسٹیول کاآن لائن بازار کا حصہ 22 سے 26 جون تک آن لائن کے طور پر منعقد ہوگا

