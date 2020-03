کینیڈین میلے میں دو ایرانی دستاویزی فلموں کی نمائش ہوگی

تہران، ارنا- ایرانی فنکاروں کی بنائی گئی دستاویزی فلموں The Mannequins of Hassan Khan Castle اور The Sink کو کینیڈا میں منعقدہ 38 ویں بین الاقوامی مونٹریال فلم فیسٹیول میں نمائش کیلے پیش کیا جائے گا۔

تفصیلات کے مطابق، مونٹریال فلم میلے میں "ایرانی آرٹ فلموں پر خصوصی نگاہ" کے ایک خصوصی حصے میں "دنیا تھیٹر ہال ہے"، "ڈبل روشنی" اور "زیبابین" کے عنوان کے تحت تین الگ الگ سیشنوں میں مجموعی طور پر 20 ایرانی فلموں کو نمائش کیلئے پیش کیا جاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی فلم ساز "سام کلانتری" کی بنائی گئی دستاویزی فلم The Mannequins of Hassan Khan Castle اور خاتون ایرانی ہدایت کار کی بنائی گئی انیمیشن The Sink کو "زیبابین" کے حصے میں نمائش کیلے پیش کیا جاتا ہے۔ "حسن خان کے مانکن" کی فلم کی کہانی ایک دور دراز ورکشاپ میں پلاسٹک مانکن بنانے کے بارے میں ہے جہاں یہ مانکن اور ان کی زندگی کی سرانجام، حقیقی انسانی زندگی سے ملتا جلتا ہے۔ انیمیشن سنک بهی ایک خیالی انمیشین ہے جس میں ایک خاتون اور ایک آدمی کافی کی شکل میں ایک کافی کے کپ سے نکل آتے ہیں۔