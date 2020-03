ایرانی فلم کی دو بھارتی میلے میں نمائش 

تفصیلات کے مطابق ایرانی خاتون ہدایت کار "نرگس آبیار" کی بنائی گئی فلم When the Moon Was Full کو بھارت میں منعقدہ دو فلم فیسٹیول میں نمائش کیلئے پیش کیا گیا۔

رپورٹ کے مطابق بارہیوں بنگلور فلم میلے کا 26 فروری سے 5 مارچ تک انعقاد کیا گیا جس میں ایرانی خاتون ہدایت کار کی فلم "وہ رات جب چاند پورا ہوگیا" کو نمائش کیلئے پیش کیا گیا۔

اس کے علاوہ اس فلم کو دارالحکومت دہلی میں منعقدہ ہبیتات میلے میں نمائش کیلئے پیش کیا جائے گا۔

اس فلم میلے کا 22 فروری سے 22 مارچ تک انعقاد کیا جائے گا۔

یہ بات قابل ذکر ہے کہ When the Moon Was Full کی کہانی "عبدالحمید ریگی" اور اس کی بیوی " فائزہ منصوری" کی حقیقی زندگی پر مبنی ہے جس میں دارالحکومت تہران میں رہنے والی ایک نوجوان لڑکی کی زندگی کو ناظرین کے سامنے پیش کیا ہے جو کسی ان جانے لڑکے کے دلدادہ بن جاتی ہے اور یہ ایک ایسے وقت ہے جب لڑکی کو ملک سے امیگریشن کرنا پڑتا ہے۔

اسی راستے میں اس نوجوان لڑکی کا بھائی ان کا ساتھ دیتا ہے لیکن ان دونوں کو بہت سارے مشکلات کا سامنا ہوجاتا ہے۔

مرد اداکاروں "ہوتن شکیبا" اور "آرمین رحیمیان" سمیت خاتون اداکارہ "الناز شاکر دوست"، "فرشتہ صدر عرفایی" اور "شبنم مقدمی" نے اس فلم میں کردار ادا کیا ہے۔

