بین الاقومی میلوں میں ایرانی فلموں کی اعلی کارکردگی

تہران، ارنا- ایرانی فنکاروں کی بنائی گئی دو فلموں"A boy with a camcorder" اور "The dog that got sick"کو بالترتیب ایک بین الاقوامی میں نمائش کیلئے پیش کیا گیا اور ایک بین الاقوامی فلم فیسٹیول کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔

تفصیلات کے مطابق ایرانی فنکار کی ہدایت کار "امیر حسین تبت" کی بنائی گئی فلم A boy with a camcorder کو امریکہ میں منعقدہ San Luis Obispo فلم فیسٹیول میں نمائش کیا جائے گا۔ اس بین الاقوامی میلے کا 17 سے 22 مارچ کا امریکہ میں انعقاد کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایرانی خاتون کی فلم ساز "پروین تجوید" کی بنائی گئی انیمیشن The dog that got sick کو برطانیہ میں منعقدہ Canterbury Anifest میلے کے سب سے بہترین انیمیشن کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس شارٹ انیمیشن کا دورانیہ 9 منٹ 30 سیکنڈ ہے جس کی کہانی ایک کتے کے بارے میں ہے جو ہر چیز کو کھانے کی وجہ سے بیمار ہوجاتا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ Canterbury Anifest میلے کا انعقاد 29 فروری سے یکم مارچ تک برطانیہ میں انعقاد کیا گیا۔