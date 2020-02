جاپان کی ایرانی فلموں کی میزبانی

چھ ایرانی فلموں بشمول "Sweet Taste of Imagion،The Painting Pool،Craz

So Close, So Far، The bodygurd, The last supper " جاپانی دو روزہ فلم میلے میں نمایش کے لئے پیش کیا جائے گا۔

جاپان میں تعینات ایرانی ثقافتی اتاشی کے تعاون کے ساتھ ہفتہ اور اتوار کے روز یہ فلمیں نمائش ہوں گی۔

ایرانی فلمساز کمال تبریزی کی بنانے والی فلم Sweet Taste of Imagination اس میلے میں شریک ہے۔

مازیار میری نے Sweet Taste of Imagination فلم کو بنالیا۔

ابوالحسن داوودی Crazy Rook فلم کے ڈائریکٹر ہیں۔

رضا میرکریمی نے So Close, So Far فلم کو بنا لیا۔

ابراہیم حاتمی کیا The bodygurd فلم کے فلمساز ہیں۔