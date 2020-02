برلن فلم میلے میں ایرانی فلموں کی نمائش ہوگی

تفصیلات کے مطابق گزشتہ سالوں کے دوران، برلن فلم فیسٹیول میں ایرانی فنکاروں کو متعدد ایوارڈ سے نوازا گیا۔

اس سال کے دوران بھی ایرانی فنکاروں کی بنائی گئی مختلف فلموں کو نمائش کیلئے پیش کیا جائے گا۔

اس سلسلے میں ایرانی فلم ساز "مسعود بخشی" کی بنائی گئی فلم "Yalda"، ہدایت کار "پیام حسینی" کی بنائی فلم "Kites"، ایرانی فلم ساز "مہیار ماندگار" کی بنائی گئی فلم "Winged White Hors"، ہدایت کار "نادر ساعی ور" کی بنائی گئی فلم "Namo"، فلم ساز"محمد رسول اف" کی بنائی گئی فلم "Satan does not exist" اور ہدایت کار "کیارستمی" کی بنائی گئی فلم "The lost cane" کو برلن فلم فیسٹیول میں نمائش کیلئے پیش کیا جائے گا۔

یہ بات قابل ذکر ہے کہ 70 ویں برلن فلم فیسٹیول کا 18 سالوں کے بعد اور 2002ء سے لے کر 2018ء تک انعقاد کیا جاتا ہے۔

