اٹلی فلم ویک 20سے 26 فروری تک ایران کے کیش، شیراز اور تہران کے شہروں میں انعقاد ہوگا.

اس فلم ہفتے کے دوران ایرانی سنیما‎ؤں میں (Happy as Lazzaro)، WHERE THE SHADOWS FALL، توازن، Martin Eden، mia mader، La via del petrolio جیسے اطالوی فیلمیں نمائش ہوں گی.

ہمیں اس ٹوئٹر لینک پر فالو کیجئے. IrnaUrdu@