بغداد میں امریکی قبضے کیخلاف بڑے پیمانے پر مظاہرے

بغداد، ارنا - عراقی دارالحکومت بغداد میں "No to the USA" کے نعرے کے ساتھ لاکھوں عراقیوں ، بشمول شیعہ اور سنی جماعتوں نے مظاہرہ کیا۔

عراق کے تمام صوبوں سے عوام جمعہ کی علی الصبح امریکی قابض افواج کے خلاف بڑے مظاہرے میں شرکت کے لئے بغداد پہنچے۔

عراقی دارالحکومت کی سڑکوں پر سب سے زیادہ حیرت انگیز مناظر دیکھنے میں آئے ہیں جس میں مرد و خواتین ، جوان اور بوڑھے ، لاکھوں افراد کی آزادی اور آزادی اور قبضے کے خاتمے کے دعوے کرنے والے افراد کی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔

مظاہرین نے "امریکہ یا اسرائیل کو نہیں!" بینرز اٹھا رکھ کر امریکی فوجیوں کو ملک بدر کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔

