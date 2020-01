پاک، ایران کا انسانی حقوق کے تعاون پر زور

تہران، ارنا- ایرانی فنکار کی بنائی گئی فلم The Feast of the Goat کو بنگلہ دیش میں منعقدہ 18 ویں ڈھاکہ فلم فیسٹیول میں سب سے بہترین فلم کے طور پر چن لیا گیا۔