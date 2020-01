بھارتی میلے میں تین ایرانی فلموں کی نمائش ہوگی

تہران، ارنا- ایرانی فنکاروں کی بنائی گئی تین فلموں بشمول '21Days later' ،' Mr Deer' اور 'The Time Of Pomegranate's Smile' کو بھارتی شہر کلکتہ میں بچے اور نوجوانوں سے متعلق بین الاقوامی میلے میں نمائش کیلئے پیش کیا جائے گا۔

تفصیلات کے مطابق ایرانی ہدیت کار "محمدرضا خرمندان" کی بنائی گئی فلم 21Days late، فلم ساز "رہبر قنبری" کی بنائی گئی شارٹ فلم The Time Of Pomegranate's Smile اور ہدایت کار "مجتبی موسوی" کی بنائی گئی انیمیشن Mr Deer کو بھارت کے شہر کلکتہ میں بچے اور نوجوانوں سے متعلق نویں بین الاقوامی میلے میں نمائش کیلئے پیش کیا جائے گا۔ اس میلے کا بھارتی شیشو کیشور اکیڈمی کے وزیر اہتمام میں انعقاد کیا جائے گا، اس اکیڈمی میں بچے اور نوجوانوں میں تخلیقی صلاحیتوں کی حوصلہ افزائی اور انسانی اقدار کو فروغ دینے پر بھی توجہ دی جاتی ہے۔ واضح رہے کہ اس میلے کا 19 سے 22 جنوری تک بھارت کے شہر کلکتہ میں انعقاد کیا جائے گا۔