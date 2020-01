ایرانی فلم کو ڈھاکہ میلے کے ایوارڈ سے نوازا گیا

تفصیلات کے مطابق ایرانی ہدایت کار "سعید زمانیان" کی بنائی گئی شارٹ فلم The Feast of the Goat کو بنگلہ دیش میں منعقدہ بین الاقوامی فلم فیسٹیول میں سب سے بہترین فلم کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔

یہ بات قابل ذکر ہے کہ The Feast of the Goat فلم کو اس سے پہلے پانچ بین الاقوامی میلوں کے ایوارڈز سے نوازا گیا تھا۔

اس فلم میں سب زیادہ اس بات پر توجہ دی گئی ہے کہ بچے کبھی کسی بات کو نہیں بھولیں گے۔

واضح رہے کہ ڈھاکہ فلم فیسٹیول کا 11 سے 19 جنوری تک بنگلہ دیش میں انعقاد کیا گیا۔

