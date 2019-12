ایرانی فلم کو اسٹونین میلے کے ایوارڈ سے نوازا گیا

تفصیلات کے مطابق خاتون ایرانی ہدایت کار "نرگس آبیار" کی بنائی گئی فلم When the Moon Was Full کو ایسٹونیا میں منعقدہ Tallinn Black Nights فلم فیسٹیول میں نمائش کیلئے پیش کیا گیا اور اس فلم کو ناظرین کے نقطہ نظر سے بہترین فلم کے طور پر چن لیا گیا۔

Tallinn Black Nights فلم فیسٹیول کی اختتامی تقریب کا 30 نومبر کو انعقاد کیا گیا جس میں خاتون ایرانی ہدایتکار کی بنائی گئی فلم کو سب سے بہترین فلم کے ایوارڈ سے نوازا گیا اور انھیں 2 ہزار یورو کا انعام بھی دیا گیا۔

When the Moon Was Full کی کہانی دارالحکومت تہران میں رہنے والی ایک نوجوان لڑکی کی زندگی پر مبنی ہے جو کسی ان جانے لڑکے کے دلدادہ بن جاتی ہے اور یہ ایک ایسے وقت ہے جب لڑکی کو ملک سے امیگریشن کرنا پڑتا ہے۔

اسی راستے میں اس نوجوان لڑکی کا بھائی ان کا ساتھ دیتا ہے لیکن ان دونوں کو بہت سارے مشکلات کا سامنا ہوجاتا ہے۔

مرد اداکاروں "ہوتن شکیبا" اور "آرمین رحیمیان" سمیت خاتون اداکارہ "الناز شاکر دوست"، "فرشتہ صدر عرفایی" اور "شبنم مقدمی" نے اس فلم میں کردار ادا کیا ہے۔

