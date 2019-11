بھارتی میلے میں 3 ایرانی فلموں کی نمائش ہوگی

تفصیلات کے مطابق گوا انٹرنشنل فلم فسٹیول میں ایرانی فنکار"سعید روستایی" کی بنائی گئی فلم "per Meter 6.5"، ہدایت کار "رضا جمالی" کی بنائی گئی فلم "Old Men Never Die" اور نیما جاویدی کی بنائی گئی فلم"The Warden" کو نمائش کیلئے پیش کیا جائے گا۔

یہ بات قابل ذکر ہے کہ The Warden فلم بھارت میں منعقده انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں یونیسکو گاندھی تمغے جیتنے کے لئے ہندوستان، جرمنی، اٹلی، میکسیکو اور امریکہ کی فلموں کیساتھ مقابلہ کرے گی.

اس حصے میں مہاتما گاندھی کی اقدار کے مطابق بننے والی 8 فلموں کو نمائش کیلئے پیش کیا جائے گا۔

واضح رہے کہ ایرانی فنکار کی بنائی گئی فلم 6.5 per Meter کو اس سے پہلے جاپانی شہر ٹوکیو میں منعقدہ 32 ویں فلم فیسٹیول میں دو ایوارڈز سے نوازا گیا۔

6.5 Per Meter فلم کے ہدایت کار "سعید روستایی" اور اداکار "نوید محمد زادہ" کو بالترتیب اس ایونٹ کے سب سے بہترین ہدایتکار اور اداکار کے ایوارڈز سے نوازا گیا۔

یہ بات قابل ذکر ہے کہ 50 ویں گوا انٹرنشنل فلم فیسٹیول کا 20 سے 28 نومبر تک بھارتی شہر گوا میں انعقاد کیا جائے گا۔

