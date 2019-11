13 ایرانی فلموں کی آسٹریلیا کے میلے میں شرکت

ایرانی فلمسازوں محسن تنابندہ کی "swear"، پرویز شہبازی کی "Gold”، بہرام توکلی کی" "Takhti، مجید رضا مصطفوی کی "Astigmat"، صفی یزدانیان کی "Suddenly Tree"، مونا زندی کی "African Violet"، علیرضا معتمدی کی "Reza"، شہربانو سادات کی "Orphanage"، سوزان ایروانیان کی "Leak"، آرش لاہوتی کی "Orange Days"، حسین مہکام کی "Local Anesthesia"، جمشید و نوید محمودی کی "Seven and a Half" اور روح اللہ حجازی کی "The Dark Room" فلمیں آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں عالمی میلے میں شریک ہوں گی.

ایرانی فلم ساز کیانوش عیاری کی بنائی گئی فلم " "Father's Houseکو بھی اس فلم میلے کے خصوصی سیکشن میں نمائش کے لئے پیش کیا جائے گا.

تفصیلات کے مطابق، آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں فارسی فلموں کے آٹھویں فلم میلے کا 4 سے 8 دسمبر تک انعقاد کیا جائے گا.

ہمیں اس ٹوئٹر لینک پر فالو کیجئے. IrnaUrdu@