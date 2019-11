ایران کو اٹلی کے اسپورٹس فلم میلے میں تین ایوارڈز حاصل

تہران، ارنا – تین ایرانی فلموں ' Zero to Platform، Red rectangle اور six houses' نے اٹلی کے شہر میلان میں منعقدہ اسپورٹس فلم میلے میں تین ایوارڈز حاصل کر لیے۔

ایرانی فلم سازوں'سحر مصیبی، برادران صید خانی اور عباد ادیب پور' کی فلموں '' Zero to Platform،Red rectangle اور six houses' کو میلان میں منعقدہ 37 ویں اسپورٹس فلم فیسٹیول میں تین ایوارڈز سے نوازا گیا۔ ہمیں اس ٹوئٹر لینک پر فالو کیجئے. IrnaUrdu@