ایرانی شارٹ فلم "It is raining for you" کے فلم ڈائریکٹر 'محمد مہدی دل خواستہ' نے امریکہ میں منعقدہ فلم فیسٹیول( American golden picture international film festival) کے سب سے بہترین فلمساز کا ایوارڈ حاصل کر لیا۔

قابل ذکر ہے کہ اس فلم نے اس سے پہلے لندن، چین، اٹلی ، امریکہ اور برازیل کے فلم فیسٹیولوں میں شرکت کی ہے.

