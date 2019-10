بھارت، روس اور امریکہ کے میلوں میں ایرانی فلموں کی نمائش ہوگی

تفصیلات کے مطابق ایرانی ہدایتکار "رضا سبحانی" کی بنائی گئی دستاویزی فلم "One Kilogram of Fly Wings" کو روسی شہر یکاترینبرگ میں منعقدہ ڈاکومنٹری فلم فیسٹیول میں نمائش کیلئے پیش کیا جائے گا۔

واضح رہے کہ روسی ڈاکومنٹری فلم فیسٹیول کا یکم سے 6 اکتوبر تک انعقاد کیا جائے گا۔

یہ بات قابل ذکر ہے کہ One Kilogram of Fly Wings فلم کی اصل کہانی سماجی مسائل پر مبنی ہے۔

اس ایرانی فلم کو اس سے پہلے آسٹریا، سربیا اور بنگلہ دیش میں منعقدہ بین الاقوامی میلوں میں نمائش کیا گیا تھا۔

اس کے علاوہ ایرانی ہدایت کار "امیر مشہدی" کی بنائی گئی فلم "Douch" کو بھارتی شہر ممبئی میں بچوں اور نوجوانوں سے متعلق منعقد ہ 21 ویں فلم فیسٹیول میں نمائش کیلئے پیش کیا جائے گا۔

ممبئی فلم فیسٹیول کا 17 سے 24 اکتوبر تک بھارت میں منعقد ہوگا۔

ایران کے دیگر فنکار "محمد مہدری دل خواستہ" کی بنائی گئی شارٹ فلم "It is raining for you" کو امریکہ میں منعقدہ Latinx فلم میلے میں نمائش کیلئے پیش ہوگی۔

Latinx فلم فیسٹیول کا 16 نومبر کو امریکہ میں انعقاد کیا جائے گا۔

واضح رہے کہ It is raining for you فلم کو اس سے پہلے لندن، چین، اٹلی اور برازیل میں منعقدہ مختلف بین الاقوامی میلوں میں نمائش کیا گیا تھا۔

