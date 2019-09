دو ایرانی فلم سازوں کی فلمیں دنیا کے 100 بہترین فلموں کی فہرست میں شامل

برطانوی گارڈین اخبار نے رواں صدی کی سب سے 100 بہترین فلموں کے نام کا اعلان کردیا جس میں مرحوم عباس کیارستمی 'کی فلم 'دس'ten) ) اور اصغر فرہادی کی فلم 'سیپریشن''A Separation) ) بالترتیب 76 ویں اور 36 ویں پوزیشنوں پر ہیں.

نامور ایرانی فلمساز مرحوم "عباس کیارستمی" 1990 کو پہلے شخص تھا جن کی بنائی گئی " Close-Up " نامی فلم عالمی مونٹریال فلم میلے میں ایوارڈ سے نوازا گیا.

مرحوم عباس کیارستمی کی فلم اسی دوران میں عالمی دس فلموں میں شامل کردی گئی اس کے بعد دوسری ایرانی فلم " The Cyclist " بھی اٹلی میں ریمینی فلم فیسٹیول میں شاندار پذیرائی ہوئی.

1992 کو دوسری بار مرحوم کیارستمی کی بنائی گئی " Life, and Nothing More " فلم نے کینز فلم فیسٹیول میں سب سے بہترین ایوارڈ اپنے نام کر لیا لہذا انہوں نے عالمی میدان میں بہت ہی شہرت ملی.

قابل ذکر ہے کہ دوسرے نامور ایرانی فلمساز "اصغر فرہادی" نے بھی دوبار کے لئے امریکہ میں آسکر نمائش میں غیرملکی زبان کی بہترین فلم کے ایوارڈز اپنے نام کر لیا

9410٭274٭٭

