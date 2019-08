برطانوی میلے میں ایرانی فلموں کی نمائش ہوگی

رپورٹ کے مطابق عباس مہیاد کی بنائی گئی دو شارٹ فلموں "Dirty Five" اور "The Woman Came" کو برطانیہ میں منعقدہ بین الاقوامی The Lift- Off sessions میلے میں نمائش کیلئے پیش کیا جائے گا۔

اس میلے کا 8 سے 15 ستمبر تک برطانیہ کے Pinewood اسٹوڈیو میں انعقاد کیا جائے گا۔

واضح رہے کہ "Dirty Five" فلم کی کہانی ایک قاتل کی زندگی پر مبنی ہے اور"The Woman Came فلم بھی "آنا" نامی ایک نوجوان خاتون کی زندگی پر مبنی ہے جو کسی سے بدلہ لینے کیلئے فرانس سے ایران کا سفر کرتی ہے۔

