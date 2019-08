تہران، ارنا –ایرانی مختصر منظرنامہ 'The Feast of the Goat کو فرانس میں منعقدہ فلم میلے کے سب سے بہترین ایوارڈ کیلیے نامزد کردیا گیا.

ایرانی فنکار 'سعید زمانیان' کا منظرنامہ 'The Feast of the Goat' پیرس میں ہونے والے فلم فیسٹیول کے سب سے بہترین شارٹ اسکرپٹ کیلیے منتخب ہوگئے. اس منظرنامہ نے اس سے پہلے 7 بین الاقوامی فلم میلوں میں ایوارڈ حاصل کر لیاہے.