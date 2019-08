جاپان میں ایرانی فلم میلے کے دوسرے ہفتے کا آغاز

ایرانی 'دوسرا فلم ہفتے' کا جاپان میں تعینات ایرانی سفارتخانے کے ثقافتی اتاشی کے زیر اہتمام ایران اور جاپان کے مابین سفارتی تعلقات کے قیام کی نویں سالگرہ کی مناسبت سے گزشتہ روز جاپانی دارالحکومت ٹوکیو میں آغاز ہو چکا ہے.

دوسرے ایرانی فلم ہفتے میں جاپانی سب ٹائٹلز کے ساتھ 7 ایرانی فلموں بشمول ' The Lost Strait، THE Bodyguard، Sweet Taste of Imagination، The Painting Pool، 'Crazy castle, So Close, So Far اور دستاویزی فلم'The Last Supper' کی نمائش کی جاتی ہے.

