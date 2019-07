 ایرانی دستاوزیری فلم کو اطالوی میلے میں ایوارڈ سے نوازا گیا

ایرانی صوبے ایلام سے تعلق رکھنے والے فلم ساز "فتح اللہ امیری" کی بنائی گئی دستاویزی فلم In the Realm of the Spider-Tailed Viper کو اٹلی میلے میں فطرت اور وائلڈ لائف پرجاتیوں کے تحفظ کے حصے میں موثر فلم کے طور پر WWF ایوارڈ سے نوازا گیا۔

واضح رہے کہ world wildlife fund جانوروں کے تحفظ کے حوالے سے سب سے بڑی نجی تنظیم ہے جس کا مقصد ناپیدہونے کے خطرے سے جانوروں کو بچانا ہے۔

یہ بات قابل ذکر ہے کہ In the Realm of the Spider-Tailed Viper فلم کی کہانی ایک نایاب سانپ کے بارے میں ہے جو زیادہ تر ایرانی صوبے ایلام میں موجود ہیں۔

