ایرانی فلموں کیلئے ایشیائی اور یورپی انعامات کا اعزاز برقرار

ایرانی فلم ساز 'رضا فرہمند' کی دستاویزی فلم ' ' Women with gunpowder earringsکو مختلف بین الاقوامی فلم میلوں کے 3 ایوارڈز جیت لیے.

یہ ڈاکومنٹری اقوام متحدہ کے کیمپوں میں گھومنے والے داعش دہشتگردوں کی خواتین کی کہانی پر مبنی ہے جن کے خاوند جنگ کے دوران ہلاک یا بھاگ گئے ہیں.

ایرانی ہدایتکار "عباس جلالی یکتا" کی بنائی گئی انیمیشن "Son OF The See" کو جنوبی کوریا کے دارالحکومت سیول میں منعقدہ انیمیشن اور کارٹون میلے میں سب سے بہترین انیمیشن کے طور پر منتخب کیا گیا۔

اس انمیشین کی کہانی ایک میان بیوی کی زندگی پر مبنی ہے جو کسی لڑکے کیساتھ ایک دیوار پر زندگی بسر کر رہے ہیں اور یہ لڑکا دیرھے دیرھے ان کی زندگی میں نئی تبدیلیاں لینے کا باعث بن جاتا ہے۔

دوسرے ایرانی اینیمیشن 'سیاہ یا سفید'black or white ہے جس کا ہدایت کار 'محمدعلی سلیمان زادہ ہے، اسپین کے Elche میلے نمائش کی گئی ہے اور حالیہ دنوں میں بھی جس کو جنوبی کوریا میں منعقدہ 23 ویں SICAF کارٹون میلے میں سب سے بہترین انیمیشن کے طور پر منتخب کر دیا گيا ہے۔

9410٭274٭٭

