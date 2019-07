ایرانی انیمیشن، جنوبی کوریا میلے کی سب سے بہترین انیمیشن منتخب

تہران، ارنا- ایرانی فنکار کی بنائی گئی انیمیشن "Son OF The See" کو جنوبی کوریا میں منعقدہ 23 ویں SICAF کارٹون میلے میں سب سے بہترین انیمیشن کے طور پر منتخب کیا گیا۔

رپورٹ کے مطابق، ایرانی ہدایتکار "عباس جلالی یکتا" کی بنائی گئی انیمیشن "Son OF The See" کو جنوبی کوریا کے دارالحکومت سیول میں منعقدہ انیمیشن اور کارٹون میلے میں سب سے بہترین انیمیشن کے طور پر منتخب کیا گیا۔ اس انمیشین کی کہانی ایک میان بیوی کی زندگی پر مبنی ہے جو کسی لڑکے کیساتھ ایک دیوار پر زندگی بسر کر رہے ہیں اور یہ لڑکا دیرھے دیرھے ان کی زندگی میں نئی تبدیلیاں لینے کا باعث بن جاتا ہے۔ واضح رہے کہ SICAF میلے کا 17 سے 21 جولائی تک جنوبی کوریا میں انعقاد کیا گیا۔ **9467

ہمیں اس ٹوئٹر لینک پر فالو کیجئے. IrnaUrdu@