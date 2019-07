تہران، ارنا- ایرانی فن کاروں کی بنائی گئی انمیشنز، "The Sink" ، "SON Of The See" " اور "Eaten" کو سپین میں منعقدہ Elche میلے میں نمائش کیلئے پیش کیا گیا ہے۔

رپورٹ کے مطابق 42 ویں Elche میلے کا 19جولائی سے سپین میں انعقاد کیا جائے گا۔ منعقد ہونے والے میلے میں ایرانی ہدایتکار "عباس جلالی یکتا" کی بنائی گئی انیمیشن "SON Of The See" ،فلم ساز "محسن رضاپور" کی بنائی گئی انیمیشن "Eaten" اور خاتون ایرانی فنکار "محبوبہ کلائی" کی بنائی گئی انیمیشن "The Sink" کو نمائش کیلئے پیش کیا جائے گا۔ **9467

