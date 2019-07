امریکہ وقت کے صداموں کو ہتھیاروں کی فروخت بند کرے: ظریف

تہران، ارنا- ایرانی فن کاروں کی بنائی گئی انمیشنز، "The Sink" ، "SON Of The See" " اور "Eaten" کو سپین میں منعقدہ Elche میلے میں نمائش کیلئے پیش کیا گیا ہے۔