آسٹریلیا میلے میں 4 ایرانی فلموں کی نمائش ہوگی

آسٹریلیا کے شہر ملبورن میں منعقدہ 68 ویں بین الاقوامی فلم فیسٹیول میں ایرانی ہدایتکار "ابراہیم گلستان" کی بنائی گئی فلم "Brick and Mirror"،خاتون ایرانی فلم ساز "کیمیا ہندی" کی بنائی گئی شارٹ فلم "The transition" ایرانی فنکار "عباس جلالی یکتا" کی بنائی گئی انیمیشن "Son Of The Sea" اور ایرانی ہدایتکار "فرہاد دل آرام" کی بنائی گئی فلم "Tattoos" کو نمائش کیلئے پیش کیا جائے گا۔

آسٹریلیا کے 68 ویں بین الاقوامی فلم فیسٹیول کا یکم سے 18 اگست سے شہر ملبورن میں انعقاد کیا جائے گا۔

