تفصیلات کے مطلابق، ایرانی فلم ساز "محمد مہدی دل خواستہ" کی بنائی گئی شارٹ فلم "Rain Falls For you" لندن میں منعقدہ The Lift-Off Sessions فلم میلے میں نمائش کیلئے پیش ہوگی۔

The Lift-Off Sessions فلم فیسٹیول کا 22 سے 29 جولائی تک لندن میں انعقاد کیا جائے گا۔

